Часть ограничений по COVID снимают в Приморье с 30 июня. Даты этапов озвучил губернатор (видео)

Послабления режима повышенной готовности и открытие новых организаций и мест отдыха в Приморье анонсировал губернатор края Олег Кожемяко на своей странице в социальной сети Instagram в понедельник, 29 июня, сообщают «Вести:Приморье».

Как отметил глава региона, текущая эпидемиологическая обстановка позволяет продолжить смягчение режима ограничений.

«На основании мониторинга эпидситуации в крае мы видим, что за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение. Поэтому с 30 июня можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки», – заявил он.

Олег Кожемяко также назвал условия, при которых регион сможет перейти к очередному этапу снятия COVID-ограничений.

«В течение последующих четырех дней при сохранении такой ситуации и уменьшении заболеваемости мы перейдем к этапу, когда можно будет работать фитнес-залам, предприятиям большей площади торговли – до 800 квадратных метров. И в последующую неделю, после 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших, – к третьему этапу. Чтобы 15 июля нам можно было приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях. К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей», – заявил он.

Глава региона подчеркнул, что на всех последующих этапах по-прежнему обязательно соблюдение мер безопасности: ношение масок, перчаток, а «социальная дистанция» в местах скопления людей.

«Нельзя допустить новые вспышки заболевания. Важно беречь себя и своих близких», – обратился к приморцам Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]