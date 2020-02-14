Вчера, 19:58
Путин: поправки к Конституции должны быть реализованы в нацпроектах
Путин поручил реализовать поправки к Конституции в нацпроектах. Об этом он сказал в ходе встречи рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, обращаясь к кабмину, главам регионов и парламентариям сообщают «Вести:Приморье».
«Приоритеты, те ценности, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы в конкретных вещах, в конкретных делах, в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах», — заявил Путин.
Также он отметил, что законодательная база должна полностью соответствовать обновлённой Конституции России, отмечает RT.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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