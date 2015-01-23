4 млн рублей на создание приюта для животных: НКО могут получить гранты

Грант на сумму более 4 миллионов рублей на создание приюта для безнадзорных животных может получить любая социально ориентированная некоммерческая организация (НКО) в Приморье, сообщают «Вести:Приморье». Документы на конкурс принимаются до 30 июля.

Как сообщил руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин, всего на эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 26 миллионов рублей. Требования и конкурсная документация размещены на официальном сайте государственной ветеринарной инспекции Приморского края в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации».

«Для НКО предусмотрено не более шести грантов на сумму 4,3 миллиона рублей для создания приюта для безнадзорных животных. Одно из требований – организация должна существовать не менее года. Чтобы не создавались “организации-однодневки”», – подчеркнул Дмитрий Кузин.

По его словам, уже ведется активная работа по подбору земельных участков для строительства приютов в Надеждинском районе, Артеме, Лесозаводске и Арсеньеве.

«Ожидаем, что к этой работе подключатся и такие крупные города, как Владивосток и Находка», – сказал руководитель инспекции.

Дмитрий Кузин добавил, что Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ разработать меры, ужесточающие административную ответственность за нарушение правил обращения с животными.

«Сейчас доказать вину владельца собаки, выбросившего животное на улицу, достаточно сложно. Поэтому ожидаем законы об обязательном чипировании животных», – отметил он.

Сейчас существует добровольное чипирование домашних животных. Любой владелец может обратиться в государственную или частную клинику, где животное может быть маркировано и занесено в базу данных, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]