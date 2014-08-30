«МедиаЭКСПО»: Секреты садоводства жительницы Владивостока и розарий Ботанического сада
«АГРОПРОМ ДВ» познакомит наших зрителей с вектором развития отрасли региона, покажет путь от начальной стадии производства до конечного потребителя. Поможет участникам проекта выйти на новые просторы потребительского спроса и найти партнеров для расширения производства и территории сбыта.
Для участия в проекте обращайтесь:
ГТРК «Владивосток», тел. 8 (423)226-10-23, 223-37-77
Дендрарий - «Мастер-САД»
Дендрарий - территория, отведённая под культивацию в открытом грунте древесных растений размещаемых по систематическим, географическим, экологическим, декоративным и другим признакам. Дендрарии имеют научное, учебное, культурно-просветительское или опытно-производственное назначение. Обычно они размещаются при ботанических садах.
Проведение праздников и корпоративов;
Экскурсии по саду;
Мастер-классы по садоводству и огородничеству;
Домашняя продукция;
Аренда комнат.
Мы в Instagram: mastergardenvl
Телефоны для связи: +7(908) 44-35-783; 2-38-88-89; +7 (902) 55-55-034.
+7(950) 29-21-736.
В проекте принимают участие компании отрасли:
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ООО БМПП «Катюша» - Производство мясных замороженных полуфабрикатов из Бурятии
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Компания «Фишеринг Сервис» - крупнейшее в мире предприятие по проектированию и производству разноглубинных орудий лова
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