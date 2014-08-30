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«МедиаЭКСПО»: Секреты садоводства жительницы Владивостока и розарий Ботанического сада

«МедиаЭКСПО»: Секреты садоводства жительницы Владивостока и розарий Ботанического сада

«АГРОПРОМ ДВ» познакомит наших зрителей с вектором развития отрасли региона, покажет путь от начальной стадии производства до конечного потребителя. Поможет участникам проекта выйти на новые просторы потребительского спроса и найти партнеров для расширения производства и территории сбыта.

Для участия в проекте обращайтесь:

ГТРК «Владивосток», тел. 8 (423)226-10-23, 223-37-77


Дендрарий - «Мастер-САД»

Дендрарий - территория, отведённая под культивацию в открытом грунте древесных растений размещаемых по систематическим, географическим, экологическим, декоративным и другим признакам. Дендрарии имеют научное, учебное, культурно-просветительское или опытно-производственное назначение. Обычно они размещаются при ботанических садах.

Проведение праздников  и корпоративов;

Экскурсии по саду;

Мастер-классы по садоводству и огородничеству;

Домашняя продукция;

Аренда комнат.

Мы в Instagram: mastergardenvl
 
Телефоны для связи: +7(908) 44-35-783; 2-38-88-89; +7 (902) 55-55-034.
+7(950) 29-21-736.


В проекте принимают участие компании отрасли:

ООО БМПП «Катюша» - Производство мясных замороженных полуфабрикатов из Бурятии

ООО «Совхоз Искра»

 

Компания «Фишеринг Сервис» - крупнейшее в мире предприятие по проектированию и производству разноглубинных орудий лова

Дендрарий - «Мастер-САД»

 
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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