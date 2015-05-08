Активистам движения «Волонтеры Конституции» вручил благодарности губернатор Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил благодарности активистам движения «Волонтеры Конституции» в пятницу, 10 июля, сообщают «Вести:Приморье». Добровольцы помогали в организации и проведении процедуры голосования по вопросу внесения изменений в главный закон страны.

Волонтеры работали на информационных стойках в популярных общественных местах, торговых центрах и парках. Они рассказывали гражданам о причинах появления поправок, их содержании, способах участия в процедуре плебисцита, отвечали на поступающие вопросы, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Кроме того, добровольцы помогали избирателям на участках, оказывали любую посильную помощь, за которой к ним обращались. В частности, взаимодействовали с гражданами старшего поколения, инвалидами, теми, кто приходил исполнить свой гражданский долг с маленькими детьми или домашними питомцами, которых не с кем было оставить.

«Хотелось бы поблагодарить за ответственную работу в дни, когда решалось, как будет развиваться дальше история нашего государства. В будущем вы сможете сказать своим детям и внукам, что помогали в принятии столь важного решения, находились у истоков идей, легших в основу уже их настоящего. Поправки направлены на обеспечение стабильности, сохранение социальных гарантий, целостности и суверенитета нашей страны, сохранение и передачу последующим поколениям достоверной информации, памяти о подвигах дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны», – заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило по всей стране с 25 июня по 1 июля. Явка избирателей в Приморском крае составила 62,6%. 78,86% голосовавших высказались за поправки, которые предлагаются к основополагающий закон страны, – это 723 089 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]