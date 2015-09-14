«Это ужас, что было»: жительница Владивостока в шоке от ситуации, в которую попала на дороге

Во Владивостоке на улице Русской в поле видеорегистратора попала манера вождения водителя по встречной полосе. Машина буквально вылетела на «встречку» из-за припаркованного на остановке пассажирского автобуса, едва не спровоцировав лобовое столкновение, сообщают «Вести:Приморье».

Дама за рулем авто, в которой находился регистратор, сильно испугалась и лишь в последние секунды смогла избежать столкновения.

«Спасибо моему ангелу-хранителю и хорошей реакции. Молодой человек за рулём универсала г/н Х467РС25, завтра выбирайте велосипед на два года! Вы чуть не спровоцировали массовое ДТП!⠀

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P.S. для тех, кто в защиту таких пишет: "Человек не местный! Разве стучать нормально? Понять и простить!". А нормально так вообще ездить?

Если за рулём больной, то тогда лечить нужно в соответствующих медучреждениях! Если "ЕДУ#КАК#ХОЧУ#, лечить битьём по карману и 2-х летними пешими прогулками. Ребята, очнитесь! Вы кого защищаете? Страшно становится садиться за руль, когда вот такие вот разъезжают по дорогам, и помимо таких много ничего не видящих в этом страшного!⠀Всем удачи на дорогах и благополучного возвращения домой, туда где ждут!⠀Самое главное Тут, что ехал целенаправленно, с сигаретой в зубах и с музычкой и плевать он хотел на всех». Так описала ситуацию автор видео.

Местные жители уверяют, подобные нарушения на Русской совсем не редкость. Периодически находятся те, кто желает прокатиться по встречной полосе.

Напомним, ранее мы писали о практически такой же ситуации на одной из дорог города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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