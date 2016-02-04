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Житель Владивостока «раздел» авто на 200 тысяч (видео)

Житель Владивостока «раздел» авто на 200 тысяч (видео)

Источник фото: скрин видео

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в серии краж, сообщают «Вести:Приморье».

Ранее в отдел полиции Фрунзенского района стали массово обращаться граждане с заявлениями о кражах личного имущества из салонов автомобилей в ночное время.

Установлено, что злоумышленник проникал в салоны автомашин, разбивая стекла. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. В отделе полиции 40-летний ранее судимый житель Владивостока дал признательные показания, отметили пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Были возбуждены уголовные дела. Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению 11 эпизодов противоправной деятельности. Уголовные дела переданы в суд.

Подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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