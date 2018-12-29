Вопиющие факты о базах отдыха "всплыли" на пляже Ливадия

Мониторинг средств коллективного размещения, в том числе зон общепита и торговли, провели в Находкинском городском округе 30 и 31 июля. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, организованы по решению оперштаба Приморья. Вести:Приморье" сообщают об этом со сылкой на primorsky.ru.

В проведении мониторингов приняли участие представители органов исполнительной власти края, местного самоуправления, территориального управления Роспотребнадзора, сотрудники полиции и МЧС.





Как сообщила и.о. руководителя агентства по туризму Приморского края Надежда Удовенко, всего в реестре по Находкинскому городскому округу значатся 169 средств размещения, к проверке запланировано 83 объекта, которые не подавали уведомление о возобновлении деятельности и не были ранее проверены муниципальными административными комиссиями.

«В ходе мониторинга осмотрено 34 объекта на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, готовности к возобновлению гостиничной деятельности и соблюдения правил предоставления гостиничных услуг. По итогу к работе могут быть допущены шесть объектов, из них три – при условии получения сотрудниками отрицательных анализов на COVID-19», – уточнила она.





Всего составлено 12 административных протоколов, в том числе 11 протоколов по нарушению масочного режима и один по факту незаконной предпринимательской деятельности.

«В числе злостных нарушителей можно отметить базу отдыха “Рандеву”, расположенную в Ливадии. Нет документов, подтверждающих, что база может работать, нет разрешения на открытый сейчас ресторан. Руководство базы не подавало никаких уведомлений о возобновлении деятельности. Из противоэпидемических мероприятий обеспечены только санитайзеры. Еще худшая ситуация с базой без названия, состоящей из 18 номеров – нет ни документов, ничего. Сотрудники полиции составили протоколы, мы – соответствующие акты. Это отдельный вопиющий факт», – сообщил представитель агентства по туризму Виталий Станиславчук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]