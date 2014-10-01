«Электроплита,  радиоприемник и телефон»: делом занимались криминалисты и отдел по расследованию особо важных дел

На одной из дач в Надеждинском районе двое ранее судимых мужчины убили хозяина дома, сообщают «Вести:Приморье».

28 июля 2020 года в доме по улице Центральная в урочище Горное садоводческого некоммерческое товарищество «Уют» обнаружено тело 58-летнего мужчины с тремя ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия проведен осмотр во время, которого установлено, что из дома пропали некоторые личные вещи. Следователи криминалисты и следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления при взаимодействии с сотрудниками полиции провели масштабную работу по раскрытию преступления. В результате грамотных действий установлено двое подозреваемых, которые в настоящее время задержаны. Это ранее судимые за совершение преступлений против собственности и отбывавшие наказания в местах лишения свободы граждане.

В ходе допроса они пояснили, что 27 июля 2020 года они, будучи в состояния алкогольного опьянения, пошли по дачным участкам с целью хищения продуктов питания и других ценностей. Войдя в один из дачных домиков, фигуранты неожиданно для себя увидели потерпевшего. Во время беседы, один из фигурантов решил похитить сотовый телефон хозяина жилища, однако последний заметил это и пытался забрать свое имущество. Тогда, подозреваемые стали избивать мужчину, а затем, испугавшись, что потерпевший сообщит о случившемся в правоохранительные органы, нанесли ему несколько ударов ножом. Уходя с места происшествия, фигуранты похитили электрическую плиту, радиоприемник и сотовый телефон, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

С участием подозреваемых проведена проверка показаний на месте, где они продемонстрировали механизм своих действий. В настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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