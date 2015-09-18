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Родителям "мажора", снесшего столб и ограждения во Владивостоке, придется раскошелиться

Родителям "мажора", снесшего столб и ограждения во Владивостоке, придется раскошелиться

Более 110 тысяч рублей ущерба должны будут заплатить родители 17-летнего парня, который за рулём Mitsubishi Pajero сбил несколько столбиков ограждения и фонарь на остановке «Крайбольница» во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

В пресс-службе ВПЭС сообщили, что протокол о ДТП составлен на владельца автомобиля. Обычно в таких случаях ущерб покрывает страховая компания. «Столб был настолько сильно повреждён, что восстановлению не подлежит. Сейчас его демонтировали, провода изолировали, подготовили фундамент. В понедельник будет установлена новая опора», – отметили в пресс-службе ВПЭС.

В пресс-службе мэрии уточнили, что, помимо стоимости фонаря (110 000 рублей – цена чугунного столба и плафона в виде шара), виновник должен будет оплатить замену нескольких сбитых декоративных столбиков.

Напомним, в четверг, 6 августа, 17-летний парень на Mitsubishi Pajero сбил несколько столбиков ограждения и фонарь на остановке «Крайбольница». В автошколе он не учился, от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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