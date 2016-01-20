Спецборт доставил элитных переселенцев из Дании во Владивосток
9:30 утра, Международный аэропорт Владивосток встретил трансконтинентальный рейс из далёкой Дании!
В Приморье - на ПМЖ! Элитные переселенцев доставили к нам на спецбоинге!
- Пассажиры перенесли полет на ура! Большую часть маршрута сопели в две дырочки!
- Чем свинюшки будут заниматься на свинокомплексе?!
- Если они здоровы то сразу приступают к размножению!
Йоркширы, ландрасы и дюрки. Социализированные свиньи поселились в Приморье!
- Я его бы сравнил бы, наверное, со стройкой космодрома «Восточный»!
- И вы бы получили выдающийся результат!
Последние километры своего трансконтинентального маршрута хрюшки преодолеют в фургонах.
Как Приморье поросячий рейс встретило!? Об этом - в сюжете Максима Каленника сегодня, 10 августа, в 21.05 на телеканале "Россия-1" в программе "Вести: Приморье".
Комментировать: