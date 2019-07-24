В туристическом районе Приморья на судне зафиксировали вспышку COVID-19

Вспышка заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксирована на рыболовном судне "Альбатрос", которое пришло в порт Славянка в самом популярном у туристов Хасанском районе Приморского края, сообщается во вторник на официальной странице администрации района в Instagram.

"В Хасанском районе зарегистрированы 144 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Большой прирост произошел за счет выявления опасного заболевания среди членов экипажа судна "Альбатрос", которое пришло в Славянку. Прибывших в Славянку рыбаков проверили на коронавирус, результаты тестов подтвердили у них наличие опасного заболевания. Сейчас на лечении в инфекционном отделении районной больницы находятся 16 членов экипажа "Альбатроса", один человек отправился на лечение по месту жительства, 11 членов экипажа находятся на карантине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпидемиологическая обстановка в Хасанском районе продолжает оставаться напряженной в связи с ростом количества приезжающих любителей пляжного отдыха из Приморского края и других регионов Дальнего Востока.

Хасанский район находится на юге края и граничит с КНР и КНДР. Он является популярным местом отдыха из-за наличия множества живописных пляжей. Здесь красивая и во многом уникальная природа, большую часть территории и акватории района занимают национальный парк "Земля леопарда" и Дальневосточный морской заповедник. Численность населения района составляет около 30,5 тыс. человек.

Всего по Приморскому краю прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 93 человека с нарастающим итогом 7 890. Общее число выздоровевших составляет уже более 78% - 6189 человек (+98 за сутки). Умерло с начала эпидемии 94 человека.