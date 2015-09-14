Названа причина жесткого ДТП в Приморье, в котором погибла пожилая пара

В минувший понедельник в Анучинском районе Приморского края при столкновении транспортных средств погибли 2 человека.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, автомобильная авария произошла на 102 км автодороги «Осиновка-Рудная Пристань». По предварительным данным, при осуществлении разворота с правой обочины водитель Тойота Раум не подал сигнал световыми указателями поворота и стал осуществлять разворот, не убедившись в безопасности своего маневра. В результате необдуманных действий произошло столкновение с автомобилем Тойота 4Рунэр, двигавшимся в попутном направлении из города Арсеньева в направлении села Таежка Анучинского района. При ударе кузов Тойота Раум сильно деформировался, 68-летний водитель и 72-летняя женщина-пассажир, находившиеся в салоне, погибли. 55-летний водитель Тойота 4Рунэр не пострадал.

В целом, в понедельник в полицию поступили сообщения о 80 дорожно-транспортных происшествиях: 73 - с материальным ущербом, 7 – с пострадавшими. 2 человека погибли, 8 - травмированы. Среди пострадавших 2 несовершеннолетних. Повреждено 150 транспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП возросло на 6%. Большая часть происшествий связана со столкновениями транспортных средств. Аварийно опасным городом остается Владивосток (38 ДТП). Среди нарушений преобладало несоблюдение очередности проезда.

Сотрудниками ГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности 780 водителей и пешеходов, допустивших грубые нарушения Правил дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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