Спасительный столб остановил бешеную гонку автоледи на "Марке"

Сегодня, 21 августа, в селе Покровка "Тойота Марк 2" на бешеной скорости врезалась в столб на автовокзале, который буквально спас людей, находившихся на остановке, - сообщает "Вести: Приморье".

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, по предварительным данным, автомобиль Тойота Марк 2 двигался со стороны улицы Комсомольской в направлении села Покровка. В районе дома №31 на улице Пионерская девушка не справилась с управлением и совершила наезд на опору платформы автовокзала. В результате удара пострадала девушка-водитель данного автомобиля, она получила закрытый перелом правой ключицы.

В отношении нарушительницы составлен ряд административных материалов: ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», ст. 12.6 «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности».

Также нарушительнице предстоит возместить материальный ущерб.

Момент ДТП попал на видео, судя по которому машина неслась прямо на остановку, и, если бы не препятствие, точно врезалась бы в женщину с ребенком.

"Люди в рубашке родились... Если бы не столб... Боюсь даже представить, что бы было. Коляску бы расплющило...", - выразила мнение большинства одна из подписчиц Инстаграм-паблика mark2_che.

Видео - mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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