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В полиции рассказали подробности резонансного ДТП с участием 18-летней девушки

В полиции рассказали подробности резонансного ДТП с участием 18-летней девушки

Полиция Октябрьского района привлекала к ответственности водителя, совершившего наезд на опору платформы автовокзала села Покровка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на 25.мвд.рф.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "спасительный столб остановил бешеную гонку автоледи на "Марке"".

По предварительным данным, автомобиль Тойота Марк 2 двигался со стороны улицы Комсомольской в направлении  села  Покровка. В районе дома №31 на улице Пионерская девушка не справилась с управлением и совершила наезд на опору платформы автовокзала. В результате удара пострадала девушка-водитель данного автомобиля, она получила закрытый перелом правой ключицы. Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения автовокзала.

В отношении нарушительницы составлен ряд административных материалов: ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», ст. 12.6 «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности».

Также нарушительнице  предстоит возместить материальный ущерб.


 

 

Видео - mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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