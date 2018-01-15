Трое погибших за день: показатель аварийности на дорогах Приморье увеличился вдвое

Госавтоинспекция Приморского края сообщает, что в минувший понедельник в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Приморского края погибли 3 человека. Данный показатель аварийности на 200% выше прошлого года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в городе Уссурийске при «лобовом» столкновении легковых автомобилей погибли два человека, в том числе водитель, совершивший выезд на полосу встречного движения. Второй погибший – пассажир встречного автомобиля.

В городе Артеме погиб пассажир автомобиля, чей водитель выехал на встречную полосу. ДТП произошло на участке с мокрым асфальтовым покрытием, что могло стать причиной потери управления. Сам водитель не пострадал.

Возраст погибших: 26, 70 и 77 лет.

В целом, в понедельник в полицию поступили сообщения о 63 дорожно-транспортных происшествиях: 55 - с материальным ущербом, 8 – с пострадавшими. 3 человека погибли, 10 - травмированы. Среди пострадавших 2 несовершеннолетних. Повреждено 120 транспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снижено на 9%, при этом рост по количеству погибших составил 200%.

Большая часть происшествий была связана со столкновениями транспортных средств. Аварийно опасным городом остается Владивосток (32 ДТП). Среди нарушений преобладали: несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

Госавтоинспекция региона напоминает об опасностях дороги в дождь. При движении в дождь даже опытные водители забывают о том, что между дорожным покрытием и шиной транспортного средства образуется водяная прослойка, автомобиль скользит. Чем больше скорость автомобиля, тем сильнее эффект аквапланирования. Если автомобиль «поплыл», - резкое торможение чревато потерей управления! Важно изначально выбрать безопасный скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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