Премьера от НТВ-ПЛЮС: первый тест новой ОТТ-приставки оператора

Медиаплеер 4K IPTV VERMAX модель UHD300X на операционной системе Android – первая IPTV-приставка под брендом НТВ-ПЛЮС.

Этот медиаплеер превратит любой телевизор в смарт-ТВ. Для этого не нужно ничего больше, только подключение к интернету. Впрочем, для смарт-ТВ в принципе нужен интернет, иначе функции «умного телевидения» не будут доступны даже на совсем новом и «продвинутом» телевизоре.

Преимущества приставки - быстрая и простая установка, поддержка Ультра НD, встроенный WI-FI, программируемый пульт управления и сервис онлайн ТВ НТВ-ПЛЮС в полном объеме.

Компактное устройство представляет собой маленькую коробочку с выходом HDMI и Ethernet-портом на задней панели. Также имеются дополнительные разъемы под USB и микроSD-карту. Приставка подключается к сети Интернет через Wi‑Fi или кабель и автоматически подстраивает качество изображения под скорость интернета, рекомендуемая скорость которого для комфортного просмотра – всего 10МБит/с.

Интерфейс приставки на двух языках - русском и английском.

Меню сразу же отправляет пользователя в пункт ТЕЛЕВИДЕНИЕ, где представлены более 200 телеканалов. Кроме того, подключив приставку, вы получаете доступ к фильмам и сериалам интегрированных VOD‑библиотек «AMEDIATEKA Home of HBO», «Megogo», «СТАРТ», а также к специальным предложениям по выгодной цене. На новой приставке от НТВ‑ПЛЮС можно и смотреть телеканалы в отличном качестве, и пользоваться такими популярными функциями, как добавление любимых каналов в категорию «Избранное», просмотр передач каналов из временного архива (catch up), навигация в плеере по каналам и программам, единый поиск по контенту, возможность продолжить просмотр фильмов и сериалов с момента остановки.

С помощью приставки можно через настроенный личный аккаунт связаться с разработчиком, подключиться к дополнительным пакетам НТВ-ПЛЮС. Максимальная стоимость пакета «Кино премиум» составляет - 699 рублей в месяц.

Режим регистрации приставки у оператора не сложный – нужно по телефону получить пинкод, ввести его в соотвествующем разделе меню и пользоваться сервисом оператора.

Сразу же после регистрации абонент получает доступ к 16 федеральным телеканалам через интернет без пополнения счета.

Стоимость «умной» приставки 2,5 тысячи рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]