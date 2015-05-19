Первые районы Приморья попали под удар бывшего тайфуна «Бави»

Циклон, который преобразовался из тайфуна «Бави», за прошедшую ночь принес в село Турий Рог на западе Приморского края 50 мм осадков, такое их количество уже соответствует категории опасного явления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приморского гидрометцентра в пятницу 28 августа.

При этом, основной удар стихии ожидается в пятницу и субботу.

«Минувшей ночью дожди прошли в основном по западным и северо-западным районам Приморья. Больше всего осадков зафиксировано в селе Турий Рог на западной границе — 50 мм. Сегодня наиболее интенсивные осадки пройдут на севере края, именно там берут начало многие реки, что может привести к опасным гидрологическим последствиям", — сообщил представитель ведомства.

Напомним, что в Приморье на 28 — 29 августа объявлено штормовое предупреждение не только в северных, центральных и восточных районах края, но и в западных и южных районах ожидаются из-за бывшего тайфуна «Бави» и атмосферных фронтов.

Ожидается, что количество осадков в некоторых районах региона может достигнуть месячной нормы — 120 мм. Создается угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов. Наиболее паводкоопасные районы: Красноармейский, Дальнереченский, Анучинский, Чугуевский, Уссурийский, Михайловский, Октябрьский, Лазовский, Ольгинский и Кавалеровский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]