Супертайфун «Майсак» уже близко: губернатор отдал последние распоряжения на заседании оперативного штаба

Главы муниципалитетов Приморского края в ходе заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Приморского края Олег Кожемяко вечером 2 сентября, доложили о готовности территорий к резкому ухудшению погоды в ночь на 3 сентября

Как сообщает пресс-служба правительства края, отменены занятия в школах Владивостока, Уссурийска, Артема, Хасанского и Надеждинского районов. В Ханкайском округе и Шкотовском районе школы будут работать до 11.00. Что касается дошкольных образовательных учреждений, в детских садах будут работать только дежурные группы.

В преддверии ухудшения погоды проведено заблаговременное оповещение населения, во всех муниципалитетах, находящихся в зоне риска, созданы дежурные аварийные бригады.

В Главном управлении МЧС по Приморскому краю подтвердили, что подразделения спасателей, в том числе резервные, приведены в состояние полной готовности.

Олег Кожемяко обратил внимание на то, что особые меры предосторожности нужно принять на некоторых прибрежных территориях.

«В Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском районах, Владивостоке и Находкинском городском округе по побережью необходимо выставить дежурные группы спасателей из состава пожарных частей, чтобы они находились в местах, где расположены туристические базы, для своевременного реагирования и оказания помощи. Кроме того, необходимо закрыть все выходы маломерных судов в море из-за штормового предупреждения, строго за этим наблюдать», – подчеркнул губернатор.

Напомним, 3 сентября Приморье подвергнется влиянию супертайфуна «Майсак», основной удар стихии примут на себя южные и западные районы края. По словам спасателей, основная угроза будет исходить не от сильных осадков, а от ураганного ветра, порывы которого достигнут экстремальных показателей в 37 метров в секунду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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