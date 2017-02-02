Шторм «забрал» с собой стены одной из комнат в новостройке (видео)

Очевидец снял видео, на котором видно, как он, находясь в одной из квартир новостройки, открывает дверь в комнату и видит улицу, сообщают «Вести:Приморье». Съемка ночная, но при этом отчетливо видно, что не осталось ни стен, ни окон.

В комментариях предположили, что так некачественно теперь строят все новостройки.

«Это, скорее всего, какой-то дом на Патрокле. Феодосийская или Сочинская», Плохое качество строительства новых домов на лицо - лишь бы быстрее, дешевле, но содрать побольше за м2», «Это не феодоссийская? Мы еще подумали: выбрали же погоду, окна ставить», «А если это будет детская, так сдует вместе с людьми», «Как такое возможно?».

Напомним, с 3 на 4 сентября ураган, который пришел в Приморье, натворил много бед.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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