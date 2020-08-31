Новости Общество Происшествия
Сегодня, 10:47

Бесплатно от тайфуна «Майсак»: жители края вышли на сбор даров моря (видео)

Бесплатно от тайфуна «Майсак»: жители края вышли на сбор даров моря (видео)

Прошедший тайфуна «Майсак» подарил жителям Приморья баснословное количество даров моря, сообщают «Вести:Приморье».

Не было бы счастья, да несчастье помогло. В пригороде Владивостока на побережье Уссурийского залива от Шаморы до Маньжура все в ракушке. Так многие сегодня с самого утра вышли на берег. В ассортименте спизула, мидии, встречаются гребешок и морской ёж.

Видео присылают очевидцы на номер whatsapp редакции.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме