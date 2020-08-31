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Бесплатно от тайфуна «Майсак»: жители края вышли на сбор даров моря (видео)
Прошедший тайфуна «Майсак» подарил жителям Приморья баснословное количество даров моря, сообщают «Вести:Приморье».
Не было бы счастья, да несчастье помогло. В пригороде Владивостока на побережье Уссурийского залива от Шаморы до Маньжура все в ракушке. Так многие сегодня с самого утра вышли на берег. В ассортименте спизула, мидии, встречаются гребешок и морской ёж.
Видео присылают очевидцы на номер whatsapp редакции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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