Бесплатно от тайфуна «Майсак»: жители края вышли на сбор даров моря (видео)

Прошедший тайфуна «Майсак» подарил жителям Приморья баснословное количество даров моря, сообщают «Вести:Приморье».

Не было бы счастья, да несчастье помогло. В пригороде Владивостока на побережье Уссурийского залива от Шаморы до Маньжура все в ракушке. Так многие сегодня с самого утра вышли на берег. В ассортименте спизула, мидии, встречаются гребешок и морской ёж.

Видео присылают очевидцы на номер whatsapp редакции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]