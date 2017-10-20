До 2 лет: в чем обвиняют адвокатов Пушкарева?
Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух адвокатов, которые представляли интересы бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщили РАПСИ в Генпрокуратуре.
Защитникам вменяется часть 2 статьи 35 и часть 1 статьи 294* УК РФ - «воспрепятствование осуществлению правосудия, совершенном группой лиц по предварительному сговору».
По версии следствия, в ходе рассмотрения Тверским судом Москвы уголовного дела в отношении Пушкарёва, потерпевшим по которому признано муниципальное унитарное предприятие Владивостока, адвокаты «убеждали директора предприятия заявить об отсутствии ущерба».
Обвиняемые также требовали возобновить действие договора с адвокатом, представлявшим интересы потерпевшей компании: директор МУПа отказался от услуг защитника, так как его позиция об отсутствии ущерба предприятию в результате действий подсудимых не соответствовала действительности, утверждает прокуратура.
«Кроме того, злоумышленники организовали давление на директора предприятия со стороны должностных лиц администрации Владивостока.
Вышеуказанные действия совершены для формирования у суда мнения об отсутствии ущерба в результате действий подсудимых и как следствие их невиновности в инкриминируемом деянии», - сообщает Генпрокуратура.
Ведомство уточняет, что уголовное дело против адвокатов направлено в суд для определения территориальной подсудности.
* -УК РФ Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследовани
1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия -
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