До 2 лет: в чем обвиняют адвокатов Пушкарева?

Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух адвокатов, которые представляли интересы бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщили РАПСИ в Генпрокуратуре.

Защитникам вменяется часть 2 статьи 35 и часть 1 статьи 294* УК РФ - «воспрепятствование осуществлению правосудия, совершенном группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в ходе рассмотрения Тверским судом Москвы уголовного дела в отношении Пушкарёва, потерпевшим по которому признано муниципальное унитарное предприятие Владивостока, адвокаты «убеждали директора предприятия заявить об отсутствии ущерба».

Обвиняемые также требовали возобновить действие договора с адвокатом, представлявшим интересы потерпевшей компании: директор МУПа отказался от услуг защитника, так как его позиция об отсутствии ущерба предприятию в результате действий подсудимых не соответствовала действительности, утверждает прокуратура.

«Кроме того, злоумышленники организовали давление на директора предприятия со стороны должностных лиц администрации Владивостока.

Вышеуказанные действия совершены для формирования у суда мнения об отсутствии ущерба в результате действий подсудимых и как следствие их невиновности в инкриминируемом деянии», - сообщает Генпрокуратура.

Ведомство уточняет, что уголовное дело против адвокатов направлено в суд для определения территориальной подсудности.

* -УК РФ Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследовани

1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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