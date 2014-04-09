Приморский депутат передал школьникам бесконтактные термометры и дозаторы

Сразу в шесть школ города Артёма поступила дополнительная партия санитарного оборудования для защиты школьников от инфекций. Депутат Игорь Шауфлер передал образовательным учреждениям Артема бесконтактные термометры и дозаторы, чтобы усилить меры безопасности для здоровья нескольких тысяч школьников.

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С началом занятий в этом году главное внимание в школах — не только войти в привычный режим занятий, но и усилить меры санитарной безопасности для школьников. Задача — усиленный контроль за состоянием здоровья учеников. Чтобы эффект был максимальный депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Шауфлер передал в шесть городских школ Артёма дополнительное количество бесконтактных термометров и дезинфицирующих диспенсеров.

Игорь Шауфлер, депутат Законодательного собрания Приморского края: «В связи с пандемией и сложившейся ситуацией мы переживаем, чтобы школьники были здоровы, чтобы при входе можно было выявить температуру».

Игорь Шауфлер сообщил руководителям школ, что в Госдуме сейчас решается вопрос о выделении дополнительных средств для профилактики и защиты от инфекционных заболеваний детей школьного возраста. Меры по защите учеников от короновируса и гриппа необходимо принимать ежедневно и в первую очередь — во время школьных занятий.

Елена Сукач, директор школы № 19 г. Артёма: "Я бы дозаторы эти разместила по школе, чтобы ребёнок чувствовал, когда ему нужно, подошёл и обработал себе руки. Мы благодарны. Такое оборудование никогда не помешает".

Только в одной 19-ой школе Артёма приходят на занятия свыше 900 школьников. В целом же дополнительные санитарные приборы от Игоря Шауфлера поступили сразу в шесть школ города, расположенных на избирательном округе депутата, а это – несколько тысяч учащихся. Все для того, чтобы качественно и эффективно соблюдать меры, предписанные режимом противодействия ковиду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]