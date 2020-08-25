Заболеваемость COVID-19 увеличивается: неужели вторая волна?

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 16 сентября.

За последние сутки в России выявлено 5 670 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф". Эта цифра - наибольшая за последний месяц.

Нарастающим итогом уже выявлено 1 079 519 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5809 человек. За весь период выписано по выздоровлению 890 114 человек.

За сутки подтверждено 132 летальных случая с коронавирусом, чуть меньше, чем вчера. При этом отметим, что накануне был самый высокий показатель смертности за последний месяц. За весь период от коронавируса в России умерло 18917 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 41,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 301 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 223 тыс. 651 человек.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущими днями заболевших коронавирусом в Приморье стало больше. За истекшие сутки в крае зарегистрировано 70 новых случаев, с нарастающим итогом количество пострадавших – 10771 человек. Еще один житель Приморья стал жертвой эпидемии, в общей сложности с болезнью в крае не справились 111 человек. Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 115 человек – до 9201.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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