Линию по производству домов из клеенного бруса создадут в Приморье

Линию по производству домов из клеенного бруса создадут на базе предприятия «Тернейлес» в 2022 году, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на совещании с главами северных территорий в Пластуне в пятницу, 18 сентября.

Основным вопросом встречи стала реализация региональной программы «Развитие деревянного домостроения в Приморском крае».

Как сообщил управляющий директор ОАО «Тернейлес» Андрей Вихров, сейчас в крае строится около 80 деревянных домов в год. При этом почти 90% бруса поставляется из Сибири. Крупных компаний – производителей сухих цельных и клеенных деревянных материалов в Приморье единицы.

«Мы производим и реализуем почти 30 тысяч кубометров клеенных материалов. Из-за низкого спроса только 3% приходится на внутренний рынок края», – отметил он.

Олег Кожемяко вместе с главами рассмотрел возможность строительства из клеенного бруса, в том числе на северных территориях, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, детских садов, арендного жилья для молодых специалистов.

«Это экологичный материал, который позволит за полгода собирать социальные домокомплекты. Отсутствуют “мокрые процессы”, поэтому можно строить при различных температурах», – отметил губернатор.

Для развития этого направления «Тернейлес» запустит технологическую линию по производству домов из клеенного бруса.

«В следующем году проработаем проект, подготовим госзаказ, и в 2022 году предприятие начнет строительство домов», – обозначил Олег Кожемяко.

Отметим, в Приморском крае уже есть примеры строительства социальных объектов из клеенного бруса. Так, Центр «Амурский тигр» строит детский сад в селе Красный Яр Пожарского района, базу охотничьего надзора в Уссурийске, лесные кордоны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]