Страшная трагедия в Приморье: двоих детей сбил КАМАЗ
В Фокино двоих девочек перебегавших дорогу сбил КАМАЗ, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Инстаграм-паблик "Виртуальная Находка". По другим данным, девочки уже были на обочине, когда машина догнала их.
По словам очевидцев, легковые автомобили остановились, чтобы пропустить детей, и в этот момент КАМАЗ пошел на обгон и сбил девочек.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, грузовой самосвал двигался со стороны г. Фокино в направлении посёлка Павловск. Наезд на несовершеннолетних произошел в район 99 км автодороги "г. Артем-Находка-порт Восточный". Две девочки 8 и 9 лет были в сопровождении родителей. Одна девочка скончалась на месте происшествия, вторая - госпитализирована в тяжёлом состоянии.
У 48 летнего водителя самосвала вся путевая документация в наличии, есть отметки медика, механика, диспетчера.
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки и медицинского заключения будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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