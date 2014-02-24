Водители в шоке от "особенностей" ремонта дорог в пригороде Владивостока

Из-за перепада высоты между старым и новым асфальтом на выезде с Соловей-Ключа, Вольно-Надеждинского и Ключевого водители вынуждены крайне медленно и аккуратно выезжать на трассу. По вечерам и выходным здесь собираются пробки, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Ремонт 14 улиц в Надеждинском районе за 120 млн рублей проводит АО «СпецСУ». В контракт входят дороги в Вольно-Надеждинском, Новом, Прохладном, Тавричанке и Раздольном.

По словам автомобилистов, асфальт на трассе в Надеждинском районе уложили почти три недели назад. Он стал примерно на 10 сантиметров выше, чем раньше. Однако примыкания к съездам на Соловей-Ключ, Ключевое, Вольно-Надеждинское, на улице Анисимова в сторону ЖК «Надеждинское полесье», делать не стали. От перепада высот эффект, как от «лежачего полицейского».

«На Соловей-Ключе и так светофор 15 секунд горит, а машин много. Ещё и примыкание это, которое приходится буквально переползать, тормозит движение. Кто не успел проехать, стоит ещё 99 секунд на красном. Из-за этого каждый вечер и особенно по выходным огромные пробки на выезд», – рассказывает местная жительница Дарья.

Движение по трассе в Надеждинском районе тормозят не только дорожные работы, но и светофоры. Их от «Красных казарм» до Кипарисово-2 уже девять штук. Разгрузить транспортные потоки в районе Соловей-Ключа, Вольно-Надеждинского, Нового и Прохладного могла бы развязка, которую обещают с 2012 года. Но пока для этого нет ни проекта, ни денег.













Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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