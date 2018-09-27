Олег Кожемяко своим поручением ограничил движение большегрузов в Находке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочего визита в Находкинский городской округ поручил главе муниципалитета при содействии местного управления ГИБДД пресечь случаи выезда на улицы города большегрузов с углем, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как подчеркнул глава региона, сообщения о перевозке угля большегрузным транспортом в ночное время поступают регулярно. Данная мера, по мнению Губернатора, оправдана в случае, когда речь идет о жизнеобеспечении города – доставке топлива до котельных. Однако выезд большегрузов стивидоров на улицы недопустим.

«Во-первых, никакие дороги не выдержат, а во-вторых, у вас не хватит пылесосов, чтобы собирать потом пыль – она разносится ветрами по всему городу. Поэтому необходимо просто запретить это. Такого не должно быть!» – заявил Олег Кожемяко, поручив местной администрации совместно с ГИБДД издать соответствующее постановление и прописать систему штрафов за нарушение требования.

Глава Приморья напомнил стивидорам о необходимости неукоснительного соблюдения экологических требований при перевалке угля.

«Должны быть приняты все меры для того, чтобы количество пыли было минимальным. Поручение Президента никто не отменял. Сейчас проводится анализ, в ноябре нам доложат о том, как стивидоры выполняют требования по организации закрытых терминалов – на каком этапе находится данная работа. Если окажется, что никакие меры не предпринимались, сделаем так, чтобы такие стивидорные компании перегрузкой угля не занимались. Это непреложное правило. И уже есть прецеденты, когда мы останавливали рабочий процесс до устранения нарушений», – добавил Олег Кожемяко.

Напомним, в 2020 году стивидорные компании Приморья должны минимизировать выброс угольной пыли и перейти на высокотехнологичное производство – такую задачу ранее поставил Президент России Владимир Путин. Ранее ряд стивидорных компаний уже отчитался о строительстве крытых терминалов и установке систем очистки воздуха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]