Олег Кожемяко проверил обеспечение экобезопасности на угольном морском терминале

Как обеспечивается экологическая безопасность на угольном морском терминале «Порт «Вера» в поселке Подъяпольское Шкотовского района, проверил губернатор Приморья во время рабочей поездки в муниципалитет в пятницу, 13 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как доложил генеральный директор предприятия Евгений Диев, на терминале сейчас завершается монтаж закрытого вагоноопрокидывателя, что позволит исключить пыление угля при выгрузке.

«Также с запуском этого оборудования до конца года мы прекратим грейферную погрузку угля, являющуюся наиболее грязной», – уточнил он.

Параллельно идет прокладка водовода, благодаря которому увеличится мощность пылеподавляющих пушек, продолжается монтаж пылезащитных экранов, проектируется закрытый угольный транспортер.

Всего на терминале трудятся около 300 человек, порт участвует в социальных программах Шкотовского района.

Губернатор осмотрел производственные мощности компании, отметив использование экотехнологий. Он подчеркнул, что соблюдение экологических требований при перевалке угля является обязательным требованием.

«Мы четко следим за тем, как соблюдается экологическая безопасность стивидорами, какие технологии применяются на терминалах. Это поручение и Президента России, и здоровье наших граждан. Поэтому никаких послаблений быть не может», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]