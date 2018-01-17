Совершено два нападения на женщин в Уссурийске: подозреваемый задержан

Житель Уссурийска обвиняется в серии имущественных преступлений, связанных с хищением велосипедов, самокатов а также грабежами, совершенными на территории Уссурийского городского округа. Предметом преступных посягательств злоумышленника являлись велосипеды, самокаты, ювелирные изделия из золота. Похищенное имущество фигурант продавал и сбывал в ломбарды, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.

Как сообщает "Вести: Приморье", со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, с мая по июнь 2020 года 43-летний местный житель совершил серию краж из подъездов многоквартирных домов и два грабежа. Так находясь в подъезде дома по улице Ленинградской, мужчина тайно похитил велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. По аналогичной схеме злоумышленник завладел еще 7 велосипедами и 3 самокатами в разных районах города Уссурийска.

Продолжая свою противоправную деятельность, около дома на улице Комсомольской злоумышленник сорвал с шеи женщины золотую цепочку с кулоном. Причиненный потерпевшей ущерб составил 25 тыс. 500 рублей. Через несколько дней мужчина снова совершил грабеж: на улице Советской, вновь открыто похитил у незнакомой женщины ювелирные украшения.

Противоправную деятельность приморца пресекли сотрудники полиции.

В отношении него возбудили уголовные дела по статьям 158 (Кража) и 161 (Грабёж) Уголовного Кодекса Российской Федерации. Позже уголовные дела в отношении фигуранта были объединены в одно производство.

Доказана причастность фигуранта к 13 эпизодам противоправной деятельности. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 200 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в инкриминируемых ему деяниях признал в полном объеме и по каждому эпизоду противоправной деятельности дал признательные показания. Похищенное имущество частично изъято и возвращено владельцам.

Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Подсудимому по совокупности преступлений может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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