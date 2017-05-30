Уникальный случай: ихтиологи Владивостока смогли получить потомство речного хищника

Ихтиологи Приморского океанариума смогли не только получить потомство речного хищника – ротана-головёшки, но и вырастить молодь и пополнить собственной рыбой экспозицию. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "Приморского океанариума", эксперимент с ротаном – это первый зафиксированный случай нереста этой рыбки в условиях океанариумов.

Ротаны-головёшки, выведенные в Приморском океанариуме, уже переехали из научно-адаптационного корпуса в экспозиционный. Малыши-сеголетки обживают тематический аквариум «Рыбы, впадающие в спячку».

- В феврале этого года мы получили потомство ротанов-головёшек — это первый зафиксированный случай нереста этой небольшой хищной рыбы в океанариумах, — отметила старший специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных рек и озёр Любовь Петрова. — Родители были пойманы в небольшом озерце под Славянкой, когда рыбы отнерестились, нам удалось практически сразу забрать икру в отдельный аквариум. Сделано это было по нескольким причинам. Во-первых, важно было проследить все этапы развития икры. А, во-вторых, несмотря на то, что самцы ротанов тщательно охраняют икру, отгоняя от неё всех желающих полакомиться, сразу после выклева родительский инстинкт затихает, и мальки могут стать добычей своего же отца".

Из кладки вывелось около 50 мальков, отдельный аквариум мы поставили в нашем кабинете, и все сотрудники отдела участвовали в выращивании ротанов, кормили, подливали воду, следили за температурой и количеством кислорода, — это наши коллективные дети, наша гордость, — пояснила ведущий специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных рек и озёр Татьяна Юрова.

Самая важная составляющая в выхаживании мальков — особое питание, его производство обеспечивает сектор живых кормов Приморского океанариума. Рацион для растущих организмов биологи подбирали скрупулезно.

— Мальков ротана-головёшки мы начали кормить коловраткой, предварительно её опресняя, — рассказала ведущий специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных рек и озер Анна Козьмина. — Потом ввели в меню артемию, сначала была очень мелкая — декапсулированная, которая хорошо подходит для малышей, постепенно перешли на взрослую. Подросшие рыбки питаются мелконарезанными рыбой, мотылём и гребешком.

В экспозицию главного корпуса переехали 20 молодых особей ротанов. Сейчас им комфортно в небольшом аквариуме, но расселение неизбежно: пока ротаны маленькие, они хорошо уживаются друг с другом, взрослея, самцы начнут конфликтовать из-за территории и самок. По словам биологов, будущие лидеры проявляются уже сейчас: во время кормления более смелые рыбки отгоняют остальных.

Половозрелыми ротаны-головёшки становятся на втором году жизни, биологи океанариума надеются в будущем получить второе поколение выведенных в океанариуме ротанов.

Справка:

— Ротан-головёшка — уроженец бассейна реки Амур, но в 20 веке он случайным образом был занесён в водоёмы центральной России где широко распространился, потеснив некоторые «коренные» виды.

— Ротаны зимой впадают в спячку, также они способны переживать сильные морозы. Происходит это благодаря тому, что к осени в полостных жидкостях этой рыбы накапливаются соли, образуя что-то вроде природного антифриза.

— Из-за устойчивости к недостатку кислорода, ротан без потерь может переждать пересыхание водоёма, спрятавшись в коконе из слизи или погрузившись в ил.

— Ротаны-головёшки — засадные хищники.

— В брачный период у самцов ротанов изменяется внешний вид — плавники рыбы становятся яркими, а на голове появляется нарост в виде шапочки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]