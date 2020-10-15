Морского гиганта вырастили ученые в Приморье

В Приморье научились выращивать гигантскую ламинарию. Рассада популярной водоросли развивается в лабораторных условиях в три раза быстрее, чем в природе. Уникальные технологии, в области аквакультуры, позволили ученым впервые на Дальнем Востоке получить обильный «урожай». В чем секрет экспресс-технологий?

Александр Буслов, заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО:

"Уже больше 40 лет это направление развивается, но до этого у нас не было таких условий, которые появились сейчас на острове Попова. Многие технологии, которые теоретически и экспериментально были готовы сейчас получают обкатку и наладку в условиях приближенным к промышленным. А востребованность таких работ — очень высока, поскольку недавний тайфун показал, что контролируемые условия получения молоди гораздо перспективнее, чем, природные".

О научных достижениях Центра компетенции на острове Попова смотрите сегодня в 14:30 в выпуске программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]