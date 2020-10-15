Новости Общество Видео Анонс
Сегодня, 11:54

Морского гиганта вырастили ученые в Приморье

Морского гиганта вырастили ученые в Приморье

В Приморье научились выращивать гигантскую ламинарию. Рассада популярной водоросли развивается в лабораторных условиях в три раза быстрее, чем в природе. Уникальные технологии, в области аквакультуры, позволили ученым впервые на Дальнем Востоке получить обильный «урожай». В чем секрет экспресс-технологий?

Александр Буслов, заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО:
"Уже больше 40 лет это направление развивается, но до этого у нас не было таких условий, которые появились сейчас на острове Попова. Многие технологии, которые теоретически и экспериментально были готовы сейчас получают обкатку и наладку в условиях приближенным к промышленным. А востребованность таких работ — очень высока, поскольку недавний тайфун показал, что контролируемые условия получения молоди гораздо перспективнее, чем, природные".

О научных достижениях Центра компетенции на острове Попова смотрите сегодня в 14:30 в выпуске программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. Жительница Владивостока от 15.10.2020 14:35
    А потом она захватит весь мир и станет плотоядной...

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме