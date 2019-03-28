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Крыша поехала: Жительница Арсеньева рассказала о кошмаре на ночь глядя (видео)

Крыша поехала: Жительница Арсеньева рассказала о кошмаре на ночь глядя (видео)

Источник фото: pixabay.com / видео @arstv

Жительница Арсеньева бьет тревогу. Девушка не понимает, что делать в ситуации, когда дом буквально разваливается на глазах, сообщают «Вести:Приморье».

Екатерина - жительница Арсеньева, проживающая по улице Щербакова, 4, опубликовала в одном из приморских пабликов видео, на кадрах видно, как крыша буквально «уехала» со своего места. Строительный материал, которым было сделано утепление, высыпался в квартиру.

Екатерина уточнила, что проживает на верхнем, пятом, этаже старого дома. Керамзита насыпалось уже ведра три. Что будет дальше, подумать страшно. Любые телодвижения могут привести к печальным последствиям, отметила девушка.

Ситуация произошла ночью. Проживающие в этой квартире граждане не понимают, что будет дальше, и опасаются за свою жизнь.

«Кошмар, ей богу», «Идите в жилинспекцию. Там помогут», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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