Задержание и обыски: «особый отдел» занялся руководителями газовой компании в Приморье

Руководство АО «Приморский газ» оказалось под следствием – обыски прошли и дома, и на работе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «АиФ».

Коррупционный скандал потряс приморских газовиков. 15 и 16 октября 2020 года в помещениях АО «Приморский газ», а также дома у гендиректора этой компании Олега Горкавцева и заместителя генерального директора по капстроительству Гудина проведены обыски, сообщает телеграм-канал «Сила в правде».

Уголовное дело по п. «а», «г» ч.7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный организованной группой по предварительному сговору») возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Весной 2019 г. в АО «Приморский газ» обратился представитель гражданина О., который хотел установить автономную котельную в городе Артеме. Но в «Приморском газе», который является монополистом в сфере поставки газа в регионе, ему не удалось достигнуть положительного результата. Однако замгендиректора по капитальному строительству АО «Приморский газ» предложил О. решить проблему проще: заключить фиктивное допсоглашение о проведении необходимых работ силами АО «Приморский газ» и выплатить в качестве вознаграждения руководству этого предприятия 800 тысяч рублей. Деньги были разделены между Горкавцевым и Гудиным. Деньги передавались разными порциями (500 тысяч руб., 200 тысяч руб.) в течение 2019-2020 г. Получатели денег не знали, что весь процесс их незаконного обогащения находился под контролем силовиков.

Горкавцев и Гудин задержаны, с ними проводятся следственные действия.

При самом выгодном для Горкавцева и Гудина раскладе, им грозит штраф от 1 до 3 миллиона рублей или реальный срок до пяти лет, подытоживают эксперты телеграм-канала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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