Грипп и COVID: известный врач рассказал, что страшнее

Геннадий Онищенко профессионально прокомментировал главные мифы вокруг COVID-19, сообщают «Вести:Приморье».

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 1,35 миллиона россиян. Летом было затишье, осенью количество новых случаев заражения снова стало расти. Но всё ещё есть люди, которые не верят в существование эпидемии или думают, что вирус не так уж опасен.

«Парламентская газета» собрала самые популярные аргументы​ ковид-диссидентов и сомневающихся в пользе мер профилактики и попросила прокомментировать каждый из них известного санитарного врача, эпидемиолога, доктора медицинских наук, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

«Маски не спасают»

Суть сомнений: отверстия в маске больше, чем размер вируса, и не защищают от него. Маску должны носить те, кто болеет, чтобы не разносить инфекцию, здоровым людям она не нужна. И вообще маски носить вредно для дыхания и иммунитета.

- Маска играет важную роль. Она спасает в огромном количестве случаев. Дело в том, что у человека при разговоре, дыхании, чихании, кашле вылетают маленькие капли слюны. Их-то маска на себе и задерживает, тем самым останавливая основное количество вирусных частиц, которые выделяет заразный человек. Поэтому маску должны носить и те, кто не болеет, и те, кто себя плохо чувствует. Одни — чтобы не заболеть, другие — чтобы не заразить. Конечно, стопроцентно она не спасает, но подавляющую часть инфекций мы могли бы не иметь, если бы люди соблюдали простые, понятные и необременительные правила: носить маски, соблюдать гигиену рук, дезинфицировать поверхности, соблюдать социальную дистанцию, чтобы минимизировать риск заражения.

Если маску носить правильно, в ней нет никакой опасности. ​ Как и любое средство защиты, она требует ухода и соблюдения правил. Маску многоразового использования нужно стирать и проглаживать. Одноразовая маска, которая делается из нетканого материла, служит не более двух часов, и использовать её второй раз нельзя. Но если вы будете бросать её где попало, она действительно станет опасна. Поэтому нужно или класть её в пакетик, или выбрасывать в мусор, где гарантированно никто рыться не будет, и там вирус сам погибнет спустя какое-то время.

«Я уже болел и больше не заболею»

Суть сомнений: человек уже переболел или думает, что переболел​ COVID-19. Теперь он считает, что у него иммунитет.

- Если человек переболел коронавирусом, даже бессимптомно, а у молодых людей более чем в 60 процентах случаев он протекает именно так, то иммунный ответ будет. Но пока непонятно, насколько длителен этот иммунитет, репрезентативных научных наблюдений пока не получено. Возможно, это будет действительно длительный иммунитет.

Но иногда он не вырабатывается. Например, известен недавний случай в Нидерландах, когда повторно заболела и умерла женщина, которой было 89 лет. У неё было злокачественное заболевание крови и вторичный иммунодефицит (нарушение иммунной системы, которое развивается на фоне основной болезни. — Прим. ред.). И когда она переболела в первый раз, у неё просто не выработались антитела. Это стало причиной повторного заболевания. Иммунная депрессия может наступать у онкологических больных, у людей с расстройствами эндокринной системы, прежде всего диабетом, с кардиологическими заболеваниями.

«Эпидемии вообще нет»

Суть сомнений: эпидемию объявляют, когда достигается определённый процент заболевших от всего населения страны, а в России количество «недотягивает».

- Эпидемия — это уровень заболеваемости людей. И при разных инфекциях — разные эпидемические пороги. Например, даже единичные случаи сибирской язвы — это уже чрезвычайная ситуация первого порядка. А уровень заболеваемости гриппом оценивается по-другому. Всё зависит от опасности инфекции, интенсивности эпидемического процесса, контагиозности инфекции — насколько легко она передаётся от заражённого организма здоровому.

Для коронавируса ещё не рассчитали пороги заболеваемости. Но если говорить об эпидемическом процессе коронавируса, он характеризуется следующими цифрами. В мире в среднем на 13 октября уровень заболеваемости составляет 488 человек на 100 тысяч населения. Считают именно так — не в процентах, а в количестве случаев на сто тысяч населения. В части стран интенсивность процесса в разы больше. Например, в Перу уровень заболеваемости — 2579,9, то есть из каждых ста тысяч жителей две с половиной тысячи уже переболели или находятся в стадии заболевания. Потом идут Чили, Бразилия, США. В США интенсивность эпидемического процесса составляет 2350 случаев на 100 тысяч населения, к 14 октября заболели 7,8 миллиона человек. Потом Аргентина, Колумбия, Франция и Россия в пятом десятке. Так что эпидемия есть.​ И она определяется интенсивностью проявления заболевания.

Кроме понятия «эпидемии» есть понятие «пандемия» — когда инфекция распространилась в нескольких странах. В данном случае мы можем говорить о глобальной пандемии, потому что болезнь регистрируется в 188 странах из чуть больше двухсот на планете. Это не значит, что в остальных странах нет заболеваемости, просто там нет здравоохранения. Некому даже диагноз поставить. Как правило, это небольшие развивающиеся страны.

«От гриппа умереть больше шансов, чем от коронавируса»

Суть сомнений: смертность от других инфекций, от того же гриппа — не ниже, а то и выше, чем от коронавируса, однако таких мер в связи с ними не предпринимают.

- Если не считать отдельных проявлений, как, например, свиного гриппа в 2009 году, летальность среди тех, кто заразился коронавирусом, выше, чем от гриппа. Средняя по миру — около трёх процентов. В США — 2,8 процента, в Великобритании — 2,75. То есть из семи миллионов заболевших умерли 2,75 процента. В России — 1,79 процента.

Грипп тоже опасная инфекция, от неё может развиться пневмония. Особенно он опасен для тех, у кого онкологическое заболевание, слабое сердце. И если сравнить общий итог, то от гриппа ущерб всем людям даже выше, чем от коронавируса, но лишь потому, что совокупный объём заболеваемости гораздо больше. Каждый осенне-зимний период в мире заболевают гриппом от 200 до 900 миллионов человек. По сравнению с этими цифрами те 38 миллионов, у кого официально зарегистрировали коронавирус, — это ничто. И при этом летальность от COVID-19 выше в группе людей старше 70 лет.

В случае с коронавирусом есть ещё одна вещь. Он спровоцировал на первом этапе повышенную опосредованную смертность, потому что стационары не оказывали плановую медицинскую помощь, не делали плановые операции. Допустим, онкобольного, когда пришёл срок проведения химио- или радиотерапии не взяли в стационар, и он умер раньше, чем мог бы. Поэтому сейчас ни в коем случае нельзя идти по тому пути тотального закрытия и запрещений — это ухудшит ситуацию, а не улучшит.

На первом этапе, когда всё закрыли, нельзя было поступить по-другому, потому что мы ещё ничего не знали об этом коронавирусе. Сейчас мы имеем диагностику, у нас есть вакцина. Теперь нужно действовать локально: появился заболевший в коллективе, закрывайте на карантин, выявляйте всех контактных и лечите их. Но закрывать всю страну нельзя.

«Люди умирают не от COVID-19, а от сопутствующих болезней»

Суть сомнений: основной причиной смерти заражённых становится не воздействие инфекции, а хронические заболевания, которыми они страдали раньше.

- Такая трактовка ближе гриппу. Он даёт сильную интоксикацию. Человек болеет в течение недели. Но при этом опосредованно происходит ослабление организма, могут быть осложнения на сердце, почки, лёгкие и так далее. Коронавирус же садится на лёгкие, и, если развилась тяжёлая пневмония, человек умирает, как правило, от неё. Поэтому в случае с COVID-19 летальные исходы как раз больше от самого «ковида», а при гриппе — от осложнений, которые он вызывает.

«Реакция на инфекцию неадекватна её опасности»

Суть сомнений: ни одна, даже самая опасная инфекция не вызывала такой истерии и нагнетания чувства опасности. Это чересчур. Закрытие границ, карантин только усиливают истерию и мешают пережить эпидемию.

- Отчасти это так. Мы сегодня помешались на коронавирусе. Да, это серьёзная инфекция с возможными осложнениями, и серьёзные риски, особенно для старшего поколения, есть. Но мы ​столкнулись с информационно-террористической атакой, которая начиналась с нагнетания ужаса в Китае. Не надо вводить меры, которые были приняты в самом начале. Вместо этого надо просто носить маски и следить за гигиеной рук. Китай сегодня имеет чуть больше 90 тысяч заболевших на 1,5 миллиарда населения. В основном за счёт того, что люди знают и соблюдают все требования. А мы знаем, но не соблюдаем.

«Я молодой, со мной ничего не случится»

Суть сомнений: в основном тяжёлой формой «ковида» болеют пожилые люди, а молодые, и особенно дети, переносят болезнь легко, а то и бессимптомно. А значит, и защищаться им необязательно.

- Если у молодого человека диабет, а у многих он, к сожалению, есть, опасность для него такая же, как и для старших людей. Или если у человека есть онкологическое заболевание. ​ Ну и для окружающих он тоже представляет опасность. В школах кто больше болеет? Учителя. У детей инфекция чаще всего протекает легко и бессимптомно, но у преподавателей, которые от детей заражаются, уже больший процент манифестного течения, когда появляются температура, тяжесть. Это объяснимо, ведь у них уже накопились проблемы со здоровьем. Поэтому и требуют в школах, чтобы маски носили учителя и ученики старше 14 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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