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Устройство для определения точного времени действия защитной маски изобрели в Приморье
Сколько можно носить защитную маску? Устройство для определения точного времени изобрели школьники из Владивостока. Российским устройством уже заинтересовалась компания из Канады.
Алексей Матюхин, изобретатель:
«Мы придумали сенсо-прищепку, которая определяет количество влаги, находящейся на обратной стороне маске, и помогает таким образом человеку меньше подвергать себя заболеванию. Возможно, не конкретно заболеванию Ковид, но и от других».
Как молодые изобретатели хотят внедрить свое устройство в массы? И поможет ли оно тем, кто привык носить одноразовые маски сутками? Подробности смотрите в итоговом выпуске программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 28 октября, в 21:05.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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