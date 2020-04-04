Устройство для определения точного времени действия защитной маски изобрели в Приморье

Сколько можно носить защитную маску? Устройство для определения точного времени изобрели школьники из Владивостока. Российским устройством уже заинтересовалась компания из Канады.

Алексей Матюхин, изобретатель:

«Мы придумали сенсо-прищепку, которая определяет количество влаги, находящейся на обратной стороне маске, и помогает таким образом человеку меньше подвергать себя заболеванию. Возможно, не конкретно заболеванию Ковид, но и от других».

Как молодые изобретатели хотят внедрить свое устройство в массы? И поможет ли оно тем, кто привык носить одноразовые маски сутками? Подробности смотрите в итоговом выпуске программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 28 октября, в 21:05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]