Страшное ДТП произошло на трассе в Приморье (видео)

Страшное ДТП произошло на трассе в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».

Авария случилась перед поселком Ярославкой, если двигаться со стороны Уссурийска.

В ДТП столкнулись Toyota Corona и Toyota Prius. По свидетельству очевидцев, никто не погиб. Вероятнее всего, один из водителей вышел на встречную полосу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Детали аварии уточняются.

«Приус крепче бочки?», «Просто бочка была гнилая и сто раз битая», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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