Приморцам продлили сроки переоформления мер соцподдержки

В Приморье все меры социальной поддержки, которые нуждаются в периодическом переоформлении, будут продлены автоматически до 1 марта 2021 года. Такое решение приняло региональное Правительство в связи сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, переоформляются выплаты, предоставление которых зависит от дохода семьи.

«В списке – ежемесячные пособия на первенца, краевые ежемесячные пособия на детей до 16 лет, по рождению третьего (последующего) ребенка, региональные доплаты к пенсии, выплаты и компенсации по закону о многодетных семьях», – уточняют в ведомстве.

Действие жилищно-коммунальных субсидий продлевается до 1 января 2021 года. Кроме того, до 1 января действие субсидий, так же, как и других мер соцподдержки в сфере ЖКХ, не будет приостановлено, если у получателя возникла задолженность по платежам.

«В обычном режиме действие мер соцподдержки в сфере ЖКХ прекращается, если получатель накопил задолженность перед поставщиком услуги. Новым постановлением Правительство края продлевает период их действий до 1 января. Это время дается для того, чтобы человек рассчитался с долгами», – поясняют специалисты.

Напомним, впервые задачу введения до 1 октября беззаявительного порядка продления социальных пособий Президент РФ Владимир Путин поставил в конце марта, с введением в российских регионах режима самоизоляции.

По данным краевого минтруда, за это время таким правом воспользовались почти 50,5 тысяч приморцев. Более 34 тысяч человек продлили действие субсидии на ЖКУ. 2,8 тысячи граждан – это получатели ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет, почти 5 тысяч – семьи с первым ребенком, а около 4 тысяч – получатели выплаты на третьего (последующего) ребенка. Почти 5 тысяч человек – иные категории льготников.

Оформить меры социальной поддержки можно, подав заявление в МФЦ. К услугам приморцев – портал Госуслуги, Социальный портал Приморского края.

По словам министра Светланы Красицкой, в режиме онлайн удобно оформить пособия, выплата которых зависит от даты обращения. Но назначение указанных мер социальной поддержки не требует дальнейшего предоставления заявителем документов.

«К таким, к примеру, относятся единовременные денежные выплаты ветеранам труда, на оплату ЖКУ, выплаты работникам бюджетной сферы, компенсационные выплаты за проезд», – информирует глава ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]