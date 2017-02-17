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Новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству утвержден

Новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству утвержден

Источник фото: pixabay.com

Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь перечисления будут миновать работодателя, то есть пойдут напрямую из фонда соцстрахования, сообщают «Вести:Приморье».

В некоторых регионах России такая система действует в пилотном режиме. Об этом на заседании кабмина пояснил Михаил Мишустин.

"Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну, - заявил глава кабинета министров.

Мишустин отметил, данное нововведение разгрузит работодателя от части бумажной работы. Граждане смогут быстрее получать положенные выплаты. Правильность всех начислений проверяют территориальные органы фонда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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