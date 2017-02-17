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Новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству утвержден
Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь перечисления будут миновать работодателя, то есть пойдут напрямую из фонда соцстрахования, сообщают «Вести:Приморье».
В некоторых регионах России такая система действует в пилотном режиме. Об этом на заседании кабмина пояснил Михаил Мишустин.
"Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну, - заявил глава кабинета министров.
Мишустин отметил, данное нововведение разгрузит работодателя от части бумажной работы. Граждане смогут быстрее получать положенные выплаты. Правильность всех начислений проверяют территориальные органы фонда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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