Весь вопрос в картах: сроки выплат на детей могут сдвинуть

Минтруд предложил сдвинуть на 1 июня 2021 года крайний срок перевода ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет на карты "Мир". Проект постановления правительства об этом ведомство вынесло на общественное обсуждение, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно действующему постановлению правительства, перевод социальных выплат на карту "Мир" должен был завершиться к 1 октября 2020 года, однако из-за пандемии Банк России разрешил банкам отложить его. Согласно закону, карта "Мир" является национальным платежным инструментом, отмечает «РГ».

Выплаты на детей от 3 до 7 лет производятся с апреля этого года семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в данном субъекте РФ. Они выплачиваются на 4,2 млн детей.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство до конца года дополнительно направит на эти выплаты 62 млрд рублей. Общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, более 1 миллиарда рублей дополнительно направят в Приморский край на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Новая мера социальной поддержки малоимущих семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет, действует с июня 2020 года. С этого времени на ежемесячную выплату в Приморье направлено более 3,4 миллиарда рублей.

«Почти 50 тысяч детей из семей с низкими доходами ежемесячно получают по 7,2 тысячи рублей», – уточняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

В Приморье все меры социальной поддержки, которые нуждаются в периодическом переоформлении, будут продлены автоматически до 1 марта 2021 года. Такое решение приняло региональное Правительство в связи сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

В списке – ежемесячные пособия на первенца, краевые ежемесячные пособия на детей до 16 лет, по рождению третьего (последующего) ребенка, региональные доплаты к пенсии, выплаты и компенсации по закону о многодетных семьях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]