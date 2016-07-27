«Старшая по дому» нашла оригинальный способ парковки своего авто

Во Владивостоке на улице Луговой, 68 женщина решила оригинальным способом ситуацию с парковкой у своего дома, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов горожане рассказали, «Луговая, 68 мадам самовольно захватила место на газоне, залила бетоном, да ещё и замок поставила. Ей говорят убрать, она в ответ, что она старшая по дому, что хочет то и делает, но это ложь. Старшая по дому совсем другая женщина, знаем её лично. Не знаем куда обращаться».

В комментариях пользователи не поняли этой ситуации и такого решения, уточнили, что есть несколько способов решения проблемы.

«Никуда, ломаете это и все», «Есть беспроводная турбинка», «Кормите птичек на этом месте всем домом», «Заявление в полицию, участковому. Если придомовая территория, и 100 процентов собственников не голосовало за это, то убрать придется. 1 человек не решает за весь дом, и в прокуратуру можно сразу, так как они это в Полицию направят от себя», «Спилить эту ... поставить машину, поставить камеру и ждать пакости от этой дамы, а потом заява в полицию», «А разве она не может арендовать кусочек места ?».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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