Анонс на 29 октября

29 октября в 10.00 - кампус ДВФУ, корпус А,12 уровень - хакатон «Нейростарт 2020» — это трехдневный марафон по созданию устройств, взаимодействующих с человеком в целом и его нервной системой, программ, анализирующих её работу и VR-приложений для реабилитации, планирования операций и других медицинских задач.

29 октября в 10.00 - Владивосток, во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) - семинар с инновационной практикой для воспитателей групп раннего возраста частных детских садов и групп по присмотру и уходу за детьми.

29 октября в 9.10 - Владивосток, Семеновская площадь - отъезжает автобус с участниками похода по Емару, организованного лигой ходьбы "Женщень". Протяженность маршрута – 10 километров. Подробности можно уточнить по телефону 8-914-733-81-82.

29 октября в 9.00 - бесплатные сеанс йога-терапии, в 18.00 - встречи с психологом - лекция «Сила подсознания. Почему трудно изменить привычки». Пройдут в режиме онлайн в формате zoom-конференции. Для записи на интересующее занятие следует звонить по телефону 8-902-482-78-17.

29 октября в 18.30 - Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького - Спектакль "Двенадцать стульев".

29 октября в 21.00 - Владивосток, Lebowski Bar, ул. Светланская, 56 - Юлия. Акустический концерт на арфе.

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом.

29 октября - Всемирный день псориаза.

29 октября - День вневедомственной охраны Росгвардии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]