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В двух районах Приморья вводят ограничительные мероприятия

В двух районах Приморья вводят ограничительные мероприятия

Источник фото: pixabay.com

Протоколами испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявлены антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в частном подворье в селе Казанка Партизанского района и в частном подворье в селе Новосысоевка Яковлевского района, сообщают «Вести:Приморье».

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края на данных территориях могут быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению лейкоза, отмечает пресс-служба ведомства.

Для более точной постановки диагноза на лейкоз в данных частных подворьях необходимо проводить дополнительные лабораторные исследования.

Лейкоз крупного рогатого скота (гемобластоз) – хроническая ретровирусная пролиферативная болезнь, характеризующая диффузной инфильтрацией тканей и появлением опухолей, на начальных стадиях протекающая бессимптомно. Вирусный лейкоз КРС на поздних стадиях выявляется по лимфоцитозу и злокачественному разрастанию кроветворных и лимфоидных клеток в различных органах.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области призывает жителей края приобретать молочную и мясную продукцию только при наличии у продавца ветеринарных сопроводительных документов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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