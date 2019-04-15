В двух районах Приморья вводят ограничительные мероприятия
Протоколами испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявлены антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в частном подворье в селе Казанка Партизанского района и в частном подворье в селе Новосысоевка Яковлевского района, сообщают «Вести:Приморье».
Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края на данных территориях могут быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению лейкоза, отмечает пресс-служба ведомства.
Для более точной постановки диагноза на лейкоз в данных частных подворьях необходимо проводить дополнительные лабораторные исследования.
Лейкоз крупного рогатого скота (гемобластоз) – хроническая ретровирусная пролиферативная болезнь, характеризующая диффузной инфильтрацией тканей и появлением опухолей, на начальных стадиях протекающая бессимптомно. Вирусный лейкоз КРС на поздних стадиях выявляется по лимфоцитозу и злокачественному разрастанию кроветворных и лимфоидных клеток в различных органах.
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области призывает жителей края приобретать молочную и мясную продукцию только при наличии у продавца ветеринарных сопроводительных документов.
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