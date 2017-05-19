«Теперь им точно кликухи придумают»: ситуация во дворе многоэтажки возмутила Сети

В Уссурийске в поле видеокамеры попали подростки, которых стоило бы научить правилам поведения, сообщают «Вести:Приморье».

В Уссурийске на улице Пархоменко подростков записали на видео. Вернее, то что они творили с мусором. На кадрах видно, мешки с мусором стоят у стены многоэтажного дома. Один из мальчишек забрался на них, прыгает. Второй в это время кидает в него пакетом с мусором. В свою очередь, пакет рвется, из него высыпается все, что было.

Многие, увидев такое поведение несовершеннолетних, назвали это не иначе как «коронация». Хотя, в таких случаях смешно не бывает. Невоспитанность и неуважение у чужому труду.

Кто-то отметил, дело не в подростках, а в том, что мешки складируются не в баки, а у стены дома. Но разве это повод, устраивать помойку?

«Вот оно, детство без интернета», «Каникулы», «Нет чтоб пойти на турники или брусья, мяч погонять... Нафига, мы лучше мусором покидаемся.», «Больше похоже на посвящение в tik-tokera», «слов и подбирать не надо», «очется верить , что родители увидев это скотское отношение к чужому труду, проведут беседу со своими детьми и заставят их убрать все что раскидали», «Теперь им точно кликухи придумают», «Помните раньше игра такая была Царь Горы:) это же какая то Царь Де**ма», «На фига им футбол! Скоро и слова такие забудут», отметили в комментариях.

видео mark2_che

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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