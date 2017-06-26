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За водителями автобусов и такси установят «слежку»

За водителями автобусов и такси установят «слежку»

Водители пассажирских автобусов и, возможно, такси с 2021 года будут обязаны носить браслеты для предупреждения сна за рулем. Соответствующую разработку предложило Министерство транспорта России, сообщают «Вести:Приморье».

«Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест», — сообщили в пресс-службе Минтранс «Ведомостям». Предполагается, что инициатива внесет поправки в проект федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Как пояснили авторы законопроекта, сон водителя за рулем — одна из распространенных причин аварий, на нее приходится до 20% всех ДТП. Новый браслет будет следить за движением глазных яблок водителей и временным отрезком, когда их глаза закрыты, отмечает ura.ru. Также будут использоваться одноименные дорожные карты «Национальной технологической инициативы» (НТИ). Один из гаджетов — браслет, работающий с применением методов электромиографии, сообщил директор «Нейронета» Александр Семенов. Также за самочувствием водителей будет следить неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга, и софт с искусственным интеллектом на базе камеры, контролирующей состояние водителя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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