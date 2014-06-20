В селе Спасское десятый год работает уникальный музей игрушки. Видеорепортаж Вадима Перевалова
10 лет исполнилось уникальному музею игрушки. Он родился буквально на пороге Дома культуры села Спасское. И по-прежнему носит гордое звание единственного в крае. Экспонаты настоящего хранилища эмоций детства наш корреспондент рассмотрел вместе со знаменитым приморцем, народным артистом России.
Сейчас куклу, с которой все и началось, не определишь. Даже смотритель музея Ирина Степаненко не обо всем, что есть в игрушечных фондах, знает — так велико количество экспонатов. И разделов много – текстильные, глиняные и деревянные, есть даже чердачные игрушки. Особо выделен советский период с новогодними раритетами. Есть и экземпляры, привезенные из разных уголков мира. И народные обереги. При музее, кстати, открыт кружок рукоделия, в котором взрослых и детей учат мастерству кукольников.
Ирина Степаненко, смотритель музея: «В детстве у меня были куклы, но их, видимо, было мало. Мне захотелось изготовить своими руками с любовью. Вроде как дочку».
Каждый, кто попадает сюда, непременно вспоминает о детстве. Татьяна Устюгова музей посмотреть приехала из Владивостока и словно вернулась в свои 11—12 лет.
Татьяна Устюгова, посетитель музея: «Был такой момент, когда делали куклы, похожие на новорожденных детей. У меня был такой курьезный случай. Я играла в дочки-матери, завернула своего пупса в пеленку и пошла в гости к подружке. Ее папа подумал, что я принесла домой живого ребенка. Очень долго по этому поводу сокрушался и удивлялся, где же я его взяла».
Среди всех музейных игрушек особо выделяется этот плюшевый косолапый. Ему-то и достается больше всего… людского тепла.
Самый древний экспонат — этот медвежонок. Его назвали в честь президента США Теодора Рузвельта. 100 лет назад появилась у него кличка Тэдди. Президент встретил на охоте медвежонка, пощадил его. Потом в газетах появилась карикатура, по которой смастерили такую игрушку.
Известный театральный режиссер Ефим Звеняцкий рассказывает, что в его детстве большого разнообразия игрушек не было, и потому он с любопытством рассматривает все вокруг.
Ефим Звеняцкий, народный артист РФ: «Это сохранение культуры и духовности, самое главное – традиции. Пусть это высокие слова. Спасск – это не только «штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни». Эта традиция здесь сохраняется, переданные детьми и людьми, которые это делают».
Сколько всего игрушек в сельском музее, никто не подсчитывал. Но коллекция постоянно пополняется. Люди несут на хранение своих любимцев. И потому отказать дарителям просто невозможно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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