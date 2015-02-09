Житель Кавалерово лечит залетевшую к нему на огород раненую сову. Как себя сейчас чувствует ночной пернатый хищник?

Анатолий Федоренко, житель Кавалерово: «Ну, Луноликая, Солнышко, ну, что ты? Не бойся. Успокойся, радость моя».

Теперь «луноликая радость» уже не в коробке, а в просторном сарае живет. Почти месяц прошел с тех пор, как кавалеровец Анатолий Федоренко подобрал на своем огороде раненую птицу. За это время самец болотной совы явно набрался сил. И поврежденное крыло больше за собой не тянет. Даже взлететь пытается.

Анатолий Федоренко, житель Кавалерово: «Она раза три-четыре взмахи делает, планирует, но лететь не хочет. Мой брат говорит, она, наверное, привыкла на дармовой пище жить, знает, что в лесу ей трудно корм добывать, поэтому будет ждать до весны».

Лесную гостью и к ветеринарам на консультацию отнесли. Там врачи устроили серьезный осмотр. Скорей всего, перенесла она ушиб с вывихом.

Ирина Липова, начальник кавалеровского филиала Дальнегорской ветстанции: «Короста зажила, травм никаких нет. Нарушений кожного покрова не видно. Кровоподтеков тоже. Но изменена структура самого сустава, поэтому она взлететь не может».

Для уточнения диагноза требуется рентген, которого ветклиника не делает. Вот и попробовали еще раз вернуть птицу в лес, вдруг получится. Попытку взлета наблюдали и пернатые со всей округи. Но как они не щебетали, как не подбадривали, сова не смогла или не захотела улетать. Видимо, останется с людьми уже до полного выздоровления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]