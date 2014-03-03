Приморские дайверы с любимым увлечением не расстаются даже зимой. Несмотря на пронизывающий ветер и стужу на Русском острове они устроили международный турнир по подлёдному погружению. В экстремальных условиях себя испытали российские аквалангисты и иностранные гости.

Открытый чемпионат мира по дайвингу в дисциплине «подлёдное ориентирование» собрал порядка 30-ти участников из городов Приморья и Сибири, Кореи и даже Италии. Международный турнир с таким представительством прошел в бухте Новик впервые.

Евгений Полухин, организатор соревнований: «Три года назад решили между собой посоревноваться. Соревнования прошли достаточно успешно, схема себя хорошо зарекомендовала. Прошлый чемпионат был уже международным, уже были участники из Южной Кореи».

Соревнования проводятся в феврале, когда на поверхности уже теплее, чем в январе, а температура морской воды наоборот экстремальная, практически такая же, как зимой в Заполярье – минус два градуса по Цельсию. Поэтому подготовка к таким погружениям должна соответствовать всем правилам безопасности.

Павел Борисов, руководитель водолазной школы ДОСААФ: «В зимнем дайвинге, конечно, используется специальное оборудование, которое выдерживает низкие температуры и не перемерзает в холодной воде. Вода у нас морская, температуры минусовые, возможность перемерзания в морской воде гораздо выше, чем в пресной».

Главная опасность в подлёдном погружении - это надголОвная среда: если вдруг случится неполадка снаряжения или что-то ещё, то всплыть просто так на поверхность не получится. Неудобства доставляет и специальная экипировка - сухой гидрокостюм, дополнительный баллон для дыхания, грузы и обязательной страховочный трос.

Игорь Рябинин, серебряный призер соревнований, команда ДОСААФ (Владивосток): «Мне не особо страшно. Я часто погружался под лед. В первый раз да, было немного, но там очень интересно подо льдом, в подледном дайвинге есть что-то такое особенное, с летним не сравнится».

В дни соревнований погода выдалась особенно холодной. Для судьи из знойной Африки такой дайвинг в диковинку.

Очуку Окечуку Пасче, судья соревнований (Нигерия): «Это хорошо для людей здесь, потому что у нас в Нигерии всегда жарко зимой. У нас люди, которые занимаются этим ни как здесь, здесь погода очень холодная».

Для корейских дайверов участие в соревнованиях по подледному погружению тоже настоящая экзотика - у них на родине море не замерзает, тренируются на пресных озерах. Поэтому приглашением приехать на чемпионат во Владивосток они не преминули воспользоваться, тем более, что они уже были здесь во второй раз.

Пё Хон Гым, участник соревнований (Республика Корея): «По ощущениям в прошлом году мне и всей команде очень понравилось – условия, организация, поэтому приехали снова. В течение всего года готовились, привлекали других спортсменов, в этот раз состав нашей команды немного поменялся и увеличился. В Корее сейчас дайверы проявляют большой интерес к этому направлению, а Россия - наш ближайший северный сосед».

Организаторы подготовили (выпилили) на льду несколько лунок – майн. У каждого водолаза - индивидуальная маршрутная карта, согласно которой при помощи кОмпаса нужно пройти обозначенные точки в определенном порядке и, не выныривая на поверхность, дёрнуть за буёк. За правильность и скорость прохождения дистанции засчитываются баллы. Несмотря на острую конкуренцию между российскими и иностранными участниками победителем в личном зачете стал спортсмен из Владивостока.

Александр Терновой, победитель соревнований (Владивосток): «По результатам первого дня занял второе место, уступив своему товарищу Олегу Соколову. А сегодня я нырял уже на другой майне и показал лучший результат. По итогам двух дней первое место».

Среди женщин золото и серебро взяли корейские спортсменки. Единственную награду в копилку приморской команды завоевала Наталья Иванова, для которой первое зимнее погружение принесло сразу бронзовую медаль.

Наталья Иванова, команда ДОСААФ (Владивосток): «В декрете начинаешь скучать – одно из развлечений молодой мамы, почему бы и нет».

В командном зачёте лидировала сборная Сеульской подводной ассоциации из Кореи. Приморские спортсмены стали призёрами - второе место заняла команда «Фрогмэн», на третьем – ДОСААФ. Чемпионат еще не успел завершиться, а дайверы уже планируют встретиться здесь снова через год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]