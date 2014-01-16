В селе Новоникольск "законсервирован" Дом культуры. Здание в стиле соцреализма реально гниет и ветшает. Пускать людей сюда опасно - уверяют местные власти, а потому расселили 13 клубных формирований куда придется. Между тем, начать ремонт очага культуры обещали в этом году, но выделенные из краевого бюджета средства пришлось вернуть. Освоить деньги уссурийские власти не смогли.

Экскурсия по дому культуры Новоникольска как экстремальное развлечение. Крыша может упасть, а пол - провалиться. Аварийным здание признали несколько лет назад, а в ноябре 2017-го закрыли на замок. Теперь сельский очаг культуры местные жители иначе как склепом не называют.

Наталья Щеголева, жительница с. Новоникольска: «У нас итак здесь не было особого досуга, а сейчас вообще не будет. И все это на неопределенное время. У нас не будет ни концертов, ни массовых мероприятий».

Екатерина Масютина, жительница с. Новоникольска: «Мы поставлены в такие рамки, что и дети, и мы - пенсионеры, которые занимаются в клубе, вообще не можем показать селянами и зрителям свое творчество, то, над чем мы работаем».

Работников культуры и их воспитанников переселили. Любителей фотографии и цветоводов отправили в тесное отделение школы искусств. Вокалисты и детский хор теперь делят квадраты с кружками Центра развития творчества. Своего зала, а главное сцены, лишился образцовый ансамбль народного танцы «Ритм». 113 детей приютила школа. Народный коллектив сократил число репетиций и вынужден подстраиваться под учебный процесс.

Елена Букина, балетмейстер-постановшик заслуженного коллектива Приморского края образцового ансамбля «Ритм»: «Мы уже на протяжении 20 лет говорим о том, что ремонт в этом здании бесполезен. Нам нужно новое здание, грибок все съел. Крыша текла. Во время дождя у нас вода доходила до пятого ряда».

Находится в здании дома культуры Новоникольска небезопасно. Видно это и без заключения экспертов. Батареи в очаге творчества и веселья - горячие, но в пустом зале на 420 мест градусник едва достигает плюс пяти. Целая напасть — грибок, который поселился повсюду. Он проел стены, белена на полу — тоже микроспоры, которые даже поопасней прохудившихся балок.

Наталья Козлова, и.о. директора МБУК «Централизованная клубная система»: «Я не согласна с формулировкой «здание закрыто». Здание временно "законсервировано". Это значит, что занятия с детьми здесь проводиться не могут. Потому что состояние здания неудовлетворительное, мы переживаем за детей».

Начать капитальный ремонт должны были в этом году. По странной причине конкурс не разыграли, хотя из бюджета Приморья готовы были потратить почти 35 миллионов рублей. Не востребованные деньги местные власти вынуждены были вернуть в краевую казну, надеются получить их в 2018-ом.

Ирина Черняк, заведующая ДК с. Новоникольска: «Все, что сейчас происходит, народ болезненно переносит, конечно. Если все, что нам говорят и обещают, сбудется, то всем будет хорошо. Все очень этого ждут».

В администрации округа заверили, что вновь подали заявку на получение субсидии. Только вот можно ли рассчитывать на финансовую поддержку, пока не ясно. А потому жителям пятитысячного Новоникольска вновь остается надеяться только на обещания.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]