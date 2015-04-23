Жительница Владивостока взыскала со строителей за не вовремя построенную в Краснодаре квартиру 270 тыс. руб.

Жительница столицы Приморья М. смогла через суд взыскать со строителей, которые не вовремя сдали жилой дом в Краснодаре, почти 300 тысяч рублей.

Уникальное судебное решение может стать настоящим учебным пособием для тех, кто надолго «увяз» в «долгостроях» по вине строителей, пишет деловая газета "Золотой мост".

Сторонами судебного спора стали ООО «Сибирь», которая возводила жилой дом в Карасунском внутригородском округе Краснодара, и гражданка М., которая заплатила этому ООО свыше 2,5 млн. рублей, чтобы приобрести квартиру «на югах». Строители должны были построить дом в первом квартале 2017 года, но этого не случилось. Причин строители назвали несколько: тут и невыдача акта ввода органами исполнительной власти, и излишне затраченное время на снос самовольных гаражей, которые препятствовали строительству канализации. Жительница Владивостока скромничать в исковых требованиях не стала – потребовала компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а общая сумма «неустойки» за не вовремя построенную по ее расчетам составила 241 тысячу рублей.

В итоге судья Первомайского районного суда г. Владивостока Олеся Анциферова решила: взыскать с ООО с ООО «Сибирь» в пользу М. неустойку в размере 170 719 руб. 63 коп., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 90 359 руб. 82 коп., а всего 271 079 руб. 45 коп. Взыскать с ООО «Сибирь» госпошлину в бюджет Владивостокского городского округа в сумме 4 614 руб. 39 коп.

Строители в лице ООО «Сибирь» еще могут оспорить этот судебный акт, однако примечательно то, что дольщики все чаще начинают выигрывать дела у застройщиков, причем не только в регионах проживания, но и в других краях и областях. Возможно, именно сегодня формируется та судебная практика, которой не хватало в Приморье: когда застройщик, не вовремя сдающий построенные квартиры, рискует рассчитывать «рублём» за каждый просроченный месяц…

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]